Сенатор рассказал, как надо реагировать на слухи о наращивании сил в Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Не стоит обращать внимание на заявления американцев по российской группировке в Сирии, их очередным вбросам информации, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Евгений Серебренников.
"Не стоит удивляться очередным информационным сбросам американцев — убыло 4,5 самолета, прибыло четыре. Это полностью наше дело", — отметил Серебренников.
"Не нужно обращать внимание на все лженамеки американцев, весь мир уже потихоньку прозревает и понимает это, правда на нашей стороне",- заключил парламентарий.
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