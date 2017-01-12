Олланд призвал к скорейшему возобновлению межсирийских переговоров

ПАРИЖ, 12 янв — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд вновь призвал к скорейшему возобновлению межсирийских переговоров с участием всех заинтересованных сторон, за исключением группировок экстремистов и фундаменталистов.
"Франция приветствует любые инициативы, направленные на прекращение боевых действий (в Сирии). По этой причине мы поддержали в СБ ООН резолюцию, предложенную Турцией и Россией. Однако на этом останавливаться нельзя", — заявил Олланд в четверг, выступая перед дипкорпусом.
По его словам, необходимо добиваться политического перехода власти в Сирии путем переговоров.
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