Сирийский "Народный фронт" приветствует идею встречи оппозиции САР в Москве

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сирийский оппозиционный "Народный фронт за перемены и освобождение" приветствует намерение провести в Москве встречу сирийской оппозиции по вопросу формирования единой делегации на переговорах в Женеве, заявил представитель фронта Кадри Джамиль.

Ранее близкий к переговорам источник сообщил РИА Новости, что представители сирийской оппозиции планируют провести в Москве 26-27 января консультационную встречу по вопросу формирования объединенной делегации для запланированных на февраль переговоров в Женеве.

"О точной дате проведения встречи слышу впервые, но мы в курсе, что стороны оппозиции ведут уже несколько недель подготовку к этой встрече. Подготовку ведут и присутствовавшие на женевских переговорах оппозиционеры, и отсутствовавшие там политики… Москва – одно из наиболее вероятных мест для проведения встречи", — заявил РИА Новости Джамиль.

"Предлагаемая встреча в Москве способна сыграть важную роль в формировании единой делегации оппозиции", — заявил политик.

Ожидается, что встреча сирийской оппозиции в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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