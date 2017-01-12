Песков рассказал об участниках планируемой встречи в Астане по Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о перспективах встречи лидеров стран, участие которых планируется в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии на площадке в Астане, пока рано.

"Сейчас невозможно об этом говорить", — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров стран, которые могут принять участие в межсирийских переговорах.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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