Песков: официальной даты переговоров по Сирии в Астане пока нет

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальная дата проведения переговоров по Сирии в Астане пока не подтверждена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока официального все-таки объявления не было окончательного, поэтому нужно дождаться", — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что Россия будет принимать участие в переговорах на экспертном уровне.

Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, это может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.