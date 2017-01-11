Представители России за сутки зафиксировали в Сирии четыре нарушения

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — 15, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на официальном сайте Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения за сутки зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Хама – три, Латакия – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 нарушений, из них в провинциях: Алеппо – пять, Деръа – три, Дамаск – два, Хама – два, Хомс – два, Идлиб – одно", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что по всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

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