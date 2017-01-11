Оппозиционеры в Вади-Барада утверждают, что не заключали договор с властями

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сирийские оппозиционеры в районе Вади-Барада заявили, что сообщение о допуске технических работников к разрушенному источнику водоснабжения не является правдой, и предложение властей пока только обсуждается.

Ранее государственные СМИ Сирии передали со ссылкой на губернатора Дамаска информацию о том, что власти договорились о пропуске боевиками рабочих к разрушенной водонасосной станции "Айн аль-Фиджи" в районе Вади-Барада. Оппозиционеры в свою очередь согласились его покинуть в обмен на амнистию или эвакуацию в другие районы, сообщили власти.

"Мы опровергаем, что было достигнуто примирение с кем-либо, и никакие технические группы пока не входили в район", — говорится в сообщении в Facebook оппозиционного информбюро Вади-Барада.

Оппозиционеры подчеркнули, что власти действительно вышли с инициативой о примирении, но боевики пока только обсуждают вопрос с местными жителями. "Никакая договоренность пока не была достигнута", — отмечается в тексте.

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