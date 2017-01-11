Турецкие военные не сообщали США о сотрудничестве с Россией по борьбе с ИГ

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Турецкие военные не сообщали США о своем сотрудничестве с Россией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил во вторник журналистам глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"Мы не видели никаких свидетельств российско-турецкого сотрудничества. Я часто общался с моим турецким коллегой, он был довольно откровенен по поводу своих бесед с его российскими партнерами, но ничего не говорил о координации своих операций с русскими", — сказал он.

В свою очередь, министр обороны США Эштон Картер на той же пресс-конференции уточнил, что российские и турецкие военные "договорились об избежании конфликтов (в небе над Сирией), как это сделали и мы с русскими".

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии, подписанный военными ведомствами России и США, вступил в силу 20 октября 2015 года.