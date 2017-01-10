Маккейн считает, что конгресс должен пресекать действия России в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Конгресс США должен пресекать действия РФ на Украине и в Сирии, которые Вашингтон считает незаконными, вне зависимости от позиций новой американской администрации, заявил во вторник американский сенатор Джон Маккейн, представляя в составе группы законодателей новый законопроект о санкциях против России.

"Мы должны действовать и мы будем действовать. Мы будем действовать в зависимости от позиций конгресса, а не в связи с позициями избранного президента США", — сказал он на пресс-конференции, которую транслирует телеканал C-SPAN.

Маккейн упомянул о якобы имеющих место со стороны РФ "массовых нарушениях международных норм" по обеспечению безопасности мирных граждан. В том числе, по его словам, "это касается уничтожения госпиталей в сирийском городе Алеппо", а также ситуации на Украине.

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