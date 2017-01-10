Патриарху Кириллу официального приглашения в Сирию пока не направлялось

БЕЙРУТ, 10 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Официального приглашения на визит в Сирию патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пока направлено не было, сообщил РИА Новости сиро-яковисткий митрополит Хомса и Хамы Сильванос Бутрус Аль-Немее.

В понедельник глава Духовного собрания мусульман России и Московского муфтията Альбир Крганов сообщил РИА Новости, что сирийские ученые и исламские богословы пригласили патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить с визитом САР.

"Сейчас нет подробностей (по поводу визита Патриарха). Муфтий России был в Сирии, и у сирийского народа было желание направить приглашение патриарху Кириллу, чтобы он посетил сирийскую землю. Но на данный момент вопрос не подтвержден стопроцентно. Официального приглашения пока не было, было выражено желание сирийского народа о визите патриарха Кирилла в Сирию… но сейчас по факту ничего нет", — сказал митрополит.

В Московской патриархии пока от комментариев воздержались. В 2011 году предстоятель Русской православной церкви уже посещал Сирию.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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