Лавров и Чавушоглу обсудили перемирие в Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону перемирие в Сирии и подчеркнули важность конструктивного подхода при подготовке межсирийской встречи в Астане, заявили в МИД РФ.

"Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений подписанных 29 декабря Правительством Сирии и оппозиции документов. Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения боевых действий и конструктивного подхода к подготовке предстоящей межсирийской встречи в Астане при безусловной необходимости продолжения борьбы с террористическими группировками", — говорится в комментарии МИД РФ по итогам разговора.

Лавров и Чавушоглу обсудили также "некоторые актуальные вопросы российско-турецких отношений".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент страны Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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