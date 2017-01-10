Богданов провел переговоры с группой сирийских оппозиционеров

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил на встрече в Москве с группой сирийских оппозиционеров политическую обстановку в стране и усилия по урегулированию кризиса, говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что Богданов во вторник принял группу сирийских оппозиционеров во главе с бывшими генералами сирийских вооруженных сил Мустафой Шейхом и Халедом Халяби.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в Сирии с акцентом на задачу скорейшего прекращения кровопролития в этой стране и активизации усилий по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

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