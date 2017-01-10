СМИ: сирийских курдов не пригласили на переговоры в Астане

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Представители сирийских курдов не получали приглашение на переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, проведение которых планируется в Астане, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя партии "Демократический союз".

"Мы не приглашены. По-видимому, наложен запрет на наше присутствие", — заявил агентству представитель сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD) Халед Иса. "Похоже, только представители вооруженных группировок, не политические представители (оппозиции) будут приглашены на переговоры с сирийским режимом в Астане", — добавил он.

Во вторник представитель сирийского "Народного фронта за перемены и освобождение" Кадри Джамиль заявил РИА Новости, что политическая оппозиция Сирии до сих пор не получила приглашение на межсирийские консультации в Астану.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент страны Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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