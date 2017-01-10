Депутат: бомбежка ВВС США сирийской провинции Идлиб выглядит как провокация

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бомбежка сирийской провинции Идлиб со стороны ВВС США выглядит как провокация со стороны американских "ястребов", не заинтересованных в прекращении войны в САР, заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Как сообщил ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, бомбардировщик Б-52 США без уведомления РФ нанес 3 января удар в провинции Идлиб, в результате удара погибли более 20 мирных жителей.

"Бомбежка сирийской провинции Идлиб со стороны ВВС США не только унесла жизни ни в чем неповинных мирных граждан вместо уничтожения боевиков, но и нанесла удар по установленному режиму перемирия. Это выглядит, как провокация со стороны американских "ястребов", крайне не заинтересованных в прекращении войны в Сирии, на которой они зарабатывают огромные состояния",- сказал журналистам Железняк.

Он подчеркнул, что РФ с союзниками по борьбе с террористами в Сирии прилагает большие усилия для сохранения хрупкого перемирия в стране, измотанной войной.

"Наша страна делает все, чтобы защитить мирных граждан Сирии, обеспечить их необходимой гуманитарной помощью, разминировать населенные пункты и помочь людям вернуться в нормальную жизнь. Любое провокационное действие способно разрушить с таким трудом достигнутые договоренности между сирийским правительством и оппозицией", — подчеркнул депутат.

"Не принимать этот факт во внимание, значит способствовать разжиганию нового витка вооруженного противостояния, а также дать возможность террористическим группировкам воспользоваться нестабильной ситуацией в своих деструктивных целях", — добавил парламентарий.

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