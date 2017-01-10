Россия за сутки передала жителям Алеппо три тонны гуманитарной помощи

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал жителям города Алеппо 3 тонны гуманитарной помощи, сообщается во вторник на сайте Минобороны РФ.

"В течение суток проведено 6 гуманитарных акций в городе Алеппо – в районах Шейх-Таха, Аз-Захра, Аль-Исмаилия, Захабия, Шейх-Максуд и в школе Мааз Бен Джабаль, – в ходе которых местным жителям произведена передача более 3 тонн гуманитарных грузов", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Кроме того, в Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для жителей восточных районов города.

Как отметили в Центре по примирению, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1097.

Уточняется, что были также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 104.

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