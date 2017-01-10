ВКС уничтожили более 200 объектов незаконного нефтепромысла ИГ в Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что с момента начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии российская авиация уничтожила более 200 объектов незаконного нефтепромысла террористов ИГ, что позволило лишить боевиков основного источника доходов.

"Уничтожено более 200 таких объектов, 174 завода по производству нефтепродуктов, 111 колонн "наливников", — сказал Герасимов во вторник на селекторном совещании в Минобороны.

По оценке начальника Генштаба, "это позволило не только нарушить систему снабжения бандформирований "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), но и лишить их основного источника доходов".

"Все удары наносятся только после подтверждения информации из нескольких источников, в том числе данных от космической разведки и беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнул он.

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