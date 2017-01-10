Более 110 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Сирии с активным участием России запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон, более 110 тысяч беженцев вернулись в свои дома, 9 тысяч боевиков сложили оружие, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"К режиму прекращения огня уже присоединились 1097 населенных пунктов с общим населением около 3 миллионов человек", — сказал он.

"Более 110 тысяч беженцев вернулись в свои дома, 9 тысяч боевиков сложили оружие", — отметил начальник Генштаба.

"В настоящее время наряду с поддержанием режима прекращения боевых действий, уничтожением террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой" (террористические группировки, запрещенные в РФ — ред.) в соответствии с распоряжением Верховного Главнокомандующего ВС РФ проводится поэтапное сокращение российской группировки в Сирии", — сказал Герасимов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>