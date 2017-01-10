В Кремле рассказали о формате участия в переговорах по Сирии в Астане

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подготовка к встрече в Астане по Сирии ведется достаточно напряженно, Россия на этих переговорах будет представлена на экспертном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сколько могут продлиться переговоры, пока непонятно, подготовка ведется достаточно напряженная, больше конкретики сейчас назвать мы не сможем", — сказал Песков.

Он отметил, что Россия на переговорах будет представлена " на экспертном уровне".

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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