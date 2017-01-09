Центр по примирению передал жителям Алеппо более 11 тонн гумпомощи

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Специалисты российского Центра по примирению за сутки провели восемь гуманитарных акций для жителей сирийского города Алеппо, в ходе которых было передано более 11 тонн гуманитарных грузов, говорится в информационном бюллетене Центра.

"В течение суток проведено восемь гуманитарных акций, в ходе которых местным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в районе Шейх-Максуд – 1,5 тонны; в районе школы Сулейман Хитира – 1,3 тонны; в районе Хамдания – 2 тонны; в районе Аль-Исмаилия – 500 кг; в районе Салах ад-Дин – 1,8 тонны; в районе Хан Аль-Зайтун (Сулеймания) – 2 тонны; в районе Хей Аль-Фардус – 900 кг; в пункте временного размещения мирных жителей в школе Сулейман Хитира – 1,3 тонны", — говорится в документе.

Кроме того, для мирных жителей Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>