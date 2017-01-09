На встрече по Сирии в Астане могут обсудить идею референдума по конституции

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Дамаск допускает возможность обсуждения на переговорах по Сирии в Астане вопроса о референдуме по конституции страны, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью французским журналистам, которые опубликовало агентство SANA.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
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