Инженеры приступили к восстановлению подачи пресной воды под Дамаском

БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа инженеров начала восстановление водопровода в долине Барада под Дамаском, сообщает телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, специалисты также готовы приступить к ремонту водонасосной станции Айн-аль-Фиджи, где находится единственный источник пресной воды, питающий сирийскую столицу.

Бои между сирийской армией и боевиками террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещенная в РФ) начались в районе долины Барада после того, как террористы подорвали водопровод, идущий из Айн-аль-Фиджи в Дамаск.

В результате диверсии с конца декабря жители столицы остались практически без пресной воды. Правительство задействовало запасные резервуары, чтобы частично восполнить потребности многомиллионного города.

Боевики в субботу согласились пустить на свою территорию инженерные бригады в рамках соглашения о локальном перемирии. Согласно договоренности, правительственные войска в свою очередь должны прекратить наступление и готовы предоставить коридор боевиками, чтобы те покинули долину Барада и отправились в провинцию Идлиб.

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