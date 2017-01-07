В Минобороны сообщили о снижении числа нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Наметилась тенденция к снижению количества нарушений перемирия в Сирии и к повышению доверия между конфликтующими сторонами, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В результате целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня и к повышению доверия между конфликтующими сторонами", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

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