За сутки в Сирии зафиксировано 10 нарушений

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Представители РФ в российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 10 нарушений, представители Турции — 14, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях: Хама – пять, Латакия – два, Дамаск – два, Алеппо – один", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений, из них в провинции Дамаск – семь, Алеппо – четыре, Деръа – два, Идлиб – один.

"По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев", — добавляет Центр.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

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