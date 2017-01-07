Власти Ливана выступают против политической игры за счет сирийских беженцев

БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости. Ливан выступает против вовлечения проблемы сирийских беженцев в политическую игру, заявил в интервью РИА Новости госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

Ливан за годы кризиса в соседней Сирии с 2011 года принял более миллиона сирийских беженцев. В 2015 году Европа столкнулась с самым масштабным после Второй мировой войны миграционным кризисом.

"Я думаю, что в мире некоторые хотят продолжения кризисов с беженцами из-за материальной выгоды или улучшения условий переговоров. Но нельзя торговать человеческой жизнью, их нужно спасать, нужно вывести их из политической игры", — сказал Раффуль.

Он добавил, что власти в ближайшее время вернутся к обсуждению с сирийским руководством создания условий для возвращения беженцев на родину. По оценке Раффуля, основания для этого сейчас есть — многие районы в Сирии уже безопасны.

Политик отметил, что страна не прерывает своих связей с Сирией, которая является для Ливана "соседом и братом".

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