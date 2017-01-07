В Ливане отметили позитивное влияние России на развитие ситуации в Сирии

БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости. Власти Ливана видят позитивное развитие в урегулировании сирийского кризиса благодаря усилиям России, заявил РИА Новости госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

Граничащий с Сирией Ливан за время сирийского кризиса неоднократно сталкивался с проникновением террористов и принял на своей территории большое число сирийских беженцев.

"В Сирии сейчас много безопасных и стабильных районов…, мы видим, что Свободная сирийская армия (оппозиции) контактирует с Россией, это позитивное развитие", — сказал Раффуль.

"Нужно оценить роль РФ в сирийском кризисе, особенно в том, что касается сплочения сирийцев, так как раздел Сирии, как и арабского региона в целом, будет иметь негативные последствия для всего мира", — добавил он.

Раффуль отметил, что ждет в сирийском урегулировании "дальнейших прорывов", особенно после победы над боевиками в Алеппо.

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