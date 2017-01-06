Госдеп не комментирует сокращение группировки ВС России в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США не комментирует сокращение группировки ВС РФ в Сирии, заявил журналистам представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби.

Ранее сообщалось, что Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

По словам Кирби, он видел сообщения о сокращении российского присутствия и рекомендует обратиться по этому вопросу в Минобороны РФ. "Но Россия по-прежнему сохраняет активное присутствие в Сирии", — заявил Кирби, добавив, что США не видят в этом ничего хорошего.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Герасимов напомнил, что с 00.00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

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