США подтвердили соблюдение перемирия в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США подтверждают, что перемирие в Сирии соблюдается, заявил представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Могу подтвердить сообщения, что оно поддерживается. Мы в последние дни получали неоднозначные сообщения относительно того, насколько оно соблюдается, но это не сюрприз ни для кого. Прежде всего, информация, идущая с мест, несовершенна, и в прошлом было сложно объявить перемирие и соблюдать его, потому что русские не соблюдали свои обязательства", — заявил Кирби, вновь обвинив Россию, несмотря на то, что именно Россия и Турция стали архитекторами нового перемирия, а США в нем не принимали участия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН 31 декабря единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

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