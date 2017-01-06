США могут принять участие во встрече по Сирии в Женеве

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США могут принять участие во встрече по Сирии в Женеве в качестве наблюдателя, заявил представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Мы можем отправить кого-либо в качестве наблюдателя", — сказал Кирби. Он подчеркнул, что цель переговоров в том, чтобы правительство и оппозиция Сирии говорили друг с другом напрямую, без посредников.

Спецспосланник генсека ООН Стаффан де Мистура заявил ранее, что готовит очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве на 8 февраля.