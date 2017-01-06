Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии
19:1406.01.2017
(обновлено: 19:57 06.01.2017)
3008235
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эйро обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ.
"Российский министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий, который в целом соблюдается и призван послужить основой для перехода к политическому урегулированию ", — говорится в сообщении.
Кроме того, в разговоре с главой МИД Франции Лавров заявил, что встреча в Астане по Сирии должна стать дополнением диалога в Женеве, объединив тех, кто контролирует ситуацию "на земле".
Российские военнослужащие во время работ по разминированию восточных районов Алеппо
Также во время телефонной беседы была затронута проблема химоружия в сирийском конфликте, а также возможные действия Совбеза ООН в
Отмечается, что Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совета Безопасности "опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации "химического досье" не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Сирийцы гуляют по заснеженной провинции Мааррет-эн-Нууман