Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эйро обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ.

"Российский министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий, который в целом соблюдается и призван послужить основой для перехода к политическому урегулированию ", — говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре с главой МИД Франции Лавров заявил, что встреча в Астане по Сирии должна стать дополнением диалога в Женеве, объединив тех, кто контролирует ситуацию "на земле".

© РИА Новости. Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Российские военнослужащие во время работ по разминированию восточных районов Алеппо

Также во время телефонной беседы была затронута проблема химоружия в сирийском конфликте, а также возможные действия Совбеза ООН в

Отмечается, что Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совета Безопасности "опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации "химического досье" не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона".

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