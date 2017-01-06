Косачев: ситуация в Сирии обретает признаки стабилизации

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Все решения о присутствии группировки вооруженных сил РФ в Сирии принимаются с опорой на оценки специалистов и в увязке с потребностями решения задач подавления очагов террористической угрозы на территории САР, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"После освобождения Алеппо и достижения договорённостей о перемирии военная ситуация в Сирии обретает признаки стабилизации, чем и объясняется сегодняшнее решение, которое можно только приветствовать", — отметил Косачев.

По словам сенатора, оно принималось президентом РФ на основании докладов Министерства обороны и Генерального штаба, которые полностью владеют ситуацией. "Все последующие решения также должны приниматься исключительно с опорой на оценки специалистов и в увязке с потребностями решения задач подавления очагов террористической угрозы на территории Сирии", — подчеркнул глава комитета СФ.

"В любом случае тенденция обнадёживающая и подтверждает правильность стратегии и тактики, реализуемых властями Сирии при поддержке вооружённых сил Российской Федерации",- заключил Косачев.

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