Представители Турции в комиссии по перемирию в САР установили 21 нарушение

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Представители Турции в совместной российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 21 нарушение, сообщается в информационный бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

С 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий.

"Турецкой частью представительства зафиксировано 21 нарушение, из них в провинциях: Алеппо – 9, Дамаск – 6, Идлиб – 4, Хомс – 1, Деръа – 1", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

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