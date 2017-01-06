Озеров: России необходимо определить штатную структуру военных баз в Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. России необходимо определить организационно-штатную структуру военных баз РФ в Сирии — в Тартусе и Хмеймиме, заявил РИА Новости в пятницу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.

Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"России необходимо определить организационно-штатную структуру военных баз РФ в Сирии — в Тартусе и Хмеймиме, количество военнослужащих, боевой техники. Все, что будет превышать определенную штатную численность — это усиление группировки",- сказал сенатор.

Озеров отметил, что две российские базы в Сирии будут размещены в стране независимо от складывающейся ситуации "как гарант безопасности" со стороны России. Парламентарий напомнил, что военные базы РФ размещены в Таджикистане, Киргизии, Армении, Абхазии.

Озеров также считает, что подготовка соглашения по базе РФ в Тартусе не займет много времени.

"Президент дал поручение Минобороны провести переговоры с сирийской стороной по подготовке соглашения по российской военной базе в Тартусе. Исходя из логики поручения президента, не думаю, что этот процесс будет затягиваться. Нужно проработать документ с учетом заключений профильных ведомств, чтобы соглашение было выверенным", — сказал сенатор.

Он напомнил, что на практике бывали случаи, когда соглашения были подписаны, а на ратификацию были внесены в парламент через полгода. Озеров заверил, что парламентарии готовы ратифицировать соглашение о базе в Тартусе без задержки.

Президент России Владимир Путин 23 декабря подписал распоряжение о подписании соглашения с Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ в сирийском городе Тартус.

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