Озеров назвал актом доброй воли России решение вернуть "Кузнецов" из Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Решение о том, что группировка Вооруженных сил РФ во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" покинет зону конфликта в Сирии — это акт доброй воли России, заявил РИА Новости в пятницу глава Оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров.

"Решение о том, что авианесущая группировка ВС РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" в пятницу начнет переход из Средиземного моря в Североморск — это акт доброй воли России в рамках объявленного ранее перемирия", — отметил Озеров.

Он подчеркнул, что при необходимости Россия может задействовать различные вооруженные силы, включая самолеты дальней авиации, ранее уже был использован опыт пуска ракет из акватории Каспийского моря. Также, может быть задействована российская авиабаза Канте, пояснил сенатор.

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