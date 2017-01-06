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Война в Сирии
Война в Сирии

В турецких больницах разместили более 400 раненых сирийцев из Алеппо

Тема:
Ситуация в Алеппо (980)
14:1906.01.2017
(обновлено: 15:09 06.01.2017)
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Алеппо после его освобождения от террористов. Архивное фото
© Фото: SANA

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По меньшей мере 423 раненых сирийца, эвакуированных из восточных районов Алеппо, были размещены в турецких больницах, передает агентство Anadolu со ссылкой на Главное управление по делам печати и информации при правительстве Турции.

Дети Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Жители Алеппо рассказали, как боевики продавали раненых на органы по 290$
По данным агентства, раненые сирийские граждане были размещены в больницах турецкой провинции Хатай. Сообщается, что 62 человека скончались от полученных ранений.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день после того, как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Алеппо после четырех лет войны
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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Война в Сирии
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