В турецких больницах разместили более 400 раненых сирийцев из Алеппо

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По меньшей мере 423 раненых сирийца, эвакуированных из восточных районов Алеппо, были размещены в турецких больницах, передает агентство Anadolu со ссылкой на Главное управление по делам печати и информации при правительстве Турции.

По данным агентства, раненые сирийские граждане были размещены в больницах турецкой провинции Хатай. Сообщается, что 62 человека скончались от полученных ранений.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день после того, как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

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