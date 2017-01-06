В турецких больницах разместили более 400 раненых сирийцев из Алеппо
14:1906.01.2017
(обновлено: 15:09 06.01.2017)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По меньшей мере 423 раненых сирийца, эвакуированных из восточных районов Алеппо, были размещены в турецких больницах, передает агентство Anadolu со ссылкой на Главное управление по делам печати и информации при правительстве Турции.
По данным агентства, раненые сирийские граждане были размещены в больницах турецкой провинции Хатай. Сообщается, что 62 человека скончались от полученных ранений.
Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день после того, как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.
По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
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Алеппо после четырех лет войны
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.