Керри: США не соревнуются с РФ, Турцией и Ираном в сирийском урегулировании

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США не соревнуются с РФ, Турцией и Ираном в дипломатическом урегулировании конфликта в Сирии, а поддерживают эти усилия, заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Мы не соревнуемся, мы поддерживаем усилия России, Турции и Ирана по переговорам (по Сирии)", — заявил Керри в четверг на пресс-конференции.

По его словам, в последние дни он разговаривал с главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу о том, как могут переговоры в Астане помочь продолжению переговоров в Женеве по сирийскому урегулированию.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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