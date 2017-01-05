Центр по примирению передал в Сирию около 6 тонн гуммгрузов и подарки

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Специалисты российского Центра по примирению за сутки провели четыре гуманитарные акции для жителей сирийского города Алеппо и провинции Латакия, в ходе которых было передано около шести тонн гуманитарных грузов и новогодние подарки детям, говорится в информационном бюллетене Центра.

"В течение суток проведено четыре гуманитарных акции, в ходе которых местным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в лагере временного размещения мирных жителей в районе Шейх-Максуд города Алеппо – около трех тонн; в районах Ансари и Арт-аль-Сабаг города Алеппо – одна тонна; в районе Бенезид города Алеппо – около двух тонн", — говорится в документе.

Также специалисты российского Центра по примирению передали детям новогодние подарки в детском саду Жугур-Рабие и в школе Погибшего героя Сулеймана Ибрагима в населенном пункте Руаймия провинции Латакия.

Кроме того, для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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