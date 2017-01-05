ООН опасается возможных вспышек заболеваний в Дамаске из-за проблем с водой

ЖЕНЕВА, 5 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН опасается возможных вспышек заболеваний в Дамаске из-за того, что в городе 5,5 миллиона человек не имеют достаточно чистой воды, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"В Дамаске 5,5 миллиона человек отрезаны от водопровода или имеют минимальный доступ к воде, так как 70% инфраструктуры по доставке воды в районе источника в Вади Барада было сломано из-за боевых действий или саботажа. Мы просим направиться туда и изучать, как восстановить доставку воды в Дамаск. Уже сейчас это имеет ужасающие последствия и предпринимаются экстренные меры для доставки воды в школы, пекарни и больницы", — сказал он.

Эгеланн подчеркнул, что "отказ в предоставлении воды является военным преступлением", и если ситуация не улучшится, есть опасения, что в городе могут вспыхнуть заболевания, вызванные загрязненной водой.

По его словам, в 2016 году, осуществляя трансграничные операции, ООН смогла оказать помощь почти 1,3 миллиона человек в Сирии. В осажденных районах была оказана помощь 420 тысячам человек путем отправки 131 гуманитарного конвоя и 170 сбросов помощи с воздуха.

В этой связи он приветствовал заявления Турции и России, которые были сделаны во время заседания целевых групп по Сирии в четверг, о том, что Москва и Анкара в качестве одной из составляющих плана по прекращению огня помогут доставить гуманитарную помощь всем мирным жителям в Сирии.