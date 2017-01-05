В Минобороны заявили о соблюдении перемирия в Сирии

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Процесс примирения в Сирии проходит без срывов, в соответствии с достигнутыми договоренностями, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1091. Процесс примирения в САР проходит без срывов, в соответствии с достигнутыми договоренностями", — говорится в документе.

В бюллетене также подчеркивается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>