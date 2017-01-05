Комиссия по перемирию в Сирии зафиксировала 15 нарушений за сутки

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Представители РФ в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.
При этом турецкая сторона зафиксировала 13 нарушений, из них в провинциях: Хама – четыре, Идлиб – три, Дамаск – три, Алеппо – одно, Латакия – одно, Деръа – одно.
В документе также отмечается, что в результате целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня и повышению доверия между конфликтующими сторонами. По всем случаям нарушения будут проведены разбирательства и приняты все меры для исключения подобных случаев.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).
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