Комиссия по перемирию в Сирии зафиксировала 15 нарушений за сутки

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Представители РФ в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 15 нарушений, из них в провинциях: Хама – пять, Дамаск – пять, Латакия – три, Алеппо – два", — говорится в документе.

При этом турецкая сторона зафиксировала 13 нарушений, из них в провинциях: Хама – четыре, Идлиб – три, Дамаск – три, Алеппо – одно, Латакия – одно, Деръа – одно.

В документе также отмечается, что в результате целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня и повышению доверия между конфликтующими сторонами. По всем случаям нарушения будут проведены разбирательства и приняты все меры для исключения подобных случаев.

По данным российского центра, режим прекращения боевых действий введен с полуночи 30 декабря в соответствии с соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса. К режиму прекращения огня присоединились вооруженные формирования оппозиции "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("одна прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

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