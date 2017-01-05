В РФ предположили, кто будет представлять ООН на встрече по Сирии в Астане

ЖЕНЕВА, 5 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия рассчитывает, что на встрече по Сирии в Астане 23 января ООН будет представлять заместитель спецпосланника организации по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.
В офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в среду заявили, что рассчитывают получить приглашение на переговоры в Астане. По словам представителей де Мистуры, 23 января значится в приложении к резолюции СБ ООН в качестве дня, когда должна начаться работа в Астане с участием ООН.
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