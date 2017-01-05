В РФ предположили, кто будет представлять ООН на встрече по Сирии в Астане

ЖЕНЕВА, 5 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия рассчитывает, что на встрече по Сирии в Астане 23 января ООН будет представлять заместитель спецпосланника организации по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи, заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Мы рассчитываем, что на встрече в Астане ООН будет представлять заместитель Стаффана де Мистуры — Рамзи Эзельдин Рамзи", — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Согласно тексту "Соглашения по формированию делегации для начала спецпереговоров по всеобъемлющему политическому решению сирийского кризиса мирным путем", копия которого накануне поступила в распоряжение агентства Sputnik, оппозиция Сирии обязуется сформировать делегацию для переговоров с сирийскими властями в Астане к 16 января 2017 года, сами переговоры должны начаться 23 января при участии представителей ООН. Итогом переговоров представителей властей и оппозиции Сирии в Астане должна стать дорожная карта по урегулированию кризиса в стране в кратчайшие сроки, говорится также в тексте соглашения.

В офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в среду заявили, что рассчитывают получить приглашение на переговоры в Астане. По словам представителей де Мистуры, 23 января значится в приложении к резолюции СБ ООН в качестве дня, когда должна начаться работа в Астане с участием ООН.

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