США не будут возражать, если де Мистура откажется от встречи в Астане

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не будут возражать, если спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура откажется от встречи по Сирии в Астане с участием сирийского правительства и оппозиции, заявил журналистам представитель госдепартамента Джон Кирби.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин в среду сообщил, что де Мистура был приглашен на встречу по урегулированию сирийского конфликта в Астане, но о подтверждении его участия в ней пока неизвестно.

"С нашей стороны мы продолжаем поддерживать его (де Мистуры — ред.) усилия, чтобы вести политический процесс вперед… Если он решит, что не будет присутствовать (в Астане — ред.), это, очевидно, будет в рамках его полномочий", — сказал Кирби.

В офисе де Мистуры в среду заявили, что рассчитывают получить приглашение на переговоры в Астане. По словам представителей спецпосланника ООН, 23 января значится в приложении к резолюции СБ ООН в качестве дня, когда должна начаться работа в Астане с участием ООН.

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