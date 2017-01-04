Специалисты Центра по примирению САР провели 4 гуманитарные акции за сутки

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты российского Центра по примирению провели четыре гуманитарные акции для жителей сирийского города Алеппо за сутки, говорится в информационном бюллетене Центра.
Кроме того, для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.
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