Специалисты Центра по примирению САР провели 4 гуманитарные акции за сутки

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты российского Центра по примирению провели четыре гуманитарные акции для жителей сирийского города Алеппо за сутки, говорится в информационном бюллетене Центра.

"Местным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в школах районов Аль-Хамдания 4 и квартал 3000 города Алеппо – около одной тонны; в районе Аль-Азазия города Алеппо – около одной тонны; в районе Сахур 3 города Алеппо – около двух тонн; в лагере временно размещенных мирных жителей ЖИБРИН в районе аэродрома Эн-Найраб города Алеппо – около 5,5 тонн", — говорится в документе.

Кроме того, для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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