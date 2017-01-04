К перемирию в Сирии присоединился 1091 населенный пункт

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Процесс примирения в Сирии проходит без срывов, количество присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов увеличилось до 1091, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов Мардж-Майрбан, Слагу (провинция Латакия) и Хан-эш-Ших (провинция Дамаск) к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1091. Процесс примирения в Сирийской Арабской Республике проходит без срывов, в соответствии с достигнутыми договоренностями", — говорится в документе.

В бюллетене также подчеркивается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

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