К перемирию в Сирии присоединился 1091 населенный пункт

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Процесс примирения в Сирии проходит без срывов, количество присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов увеличилось до 1091, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
В бюллетене также подчеркивается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.
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