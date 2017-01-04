Озеров: успех переговоров по Сирии в Астане зависит от участия коалиции США

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Успех переговоров по Сирии в Астане будет зависеть от того, согласятся ли принять в них участие представители возглавляемой США коалиции; в случае полного круга участников смена места переговоров и авторитет президента Казахстана Нурсултана Назарбаева могут значительно продвинуть процесс политического урегулирования в Сирии, убежден глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Сенатор вместе с тем выразил надежду, что "перемена места (переговоров) приведет и к перемене слагаемых" в процессе политического урегулирования в Сирии.
В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что формат переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии "может быть весьма удачен и продуктивен".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.
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