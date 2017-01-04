В Совфеде назвали обвинения главы ЦРУ в адрес России бездоказательными

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Обвинения директора ЦРУ Джона Бреннана в адрес России по ее действиям в Сирии голословны, у него нет ни одного доказательства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Директор ЦРУ Джон Бреннан не приводит ни одного доказательства использования Россией "тактики выжженной земли" в Сирии. Его заявления столь же голословны, что и обвинения Москвы в кибератаках во время выборов американского президента", — заявил российский сенатор, добавив, что глава ЦРУ громоздит одно обвинение на другое "в надежде, что в сухом остатке что-нибудь останется".

Клинцевич обратил внимание на то, что США обвиняют Россию в том, что сами "нередко практиковали".

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"Утверждение Бреннана, что США ничего подобного никогда не сделали ни в одном из военных конфликтов, то есть не применяли "тактику выжженной земли", — есть прямая ложь. У всех на памяти Хиросима и Нагасаки. A еще раньше — в феврале 1945 года — союзническая авиация без всякой военной необходимости ковровыми бомбардировками практически уничтожила древний Дрезден. А разве после вторжения в Ирак США не оставили после себя выжженную землю, которая до сих пор "плодоносит" только террористами?", — заявил сенатор.

По мнению Клинцевича, "откровения" директора ЦРУ, "прозвучавшие буквально сразу после чудовищных терактов, смещают все главные смыслы современного мира".

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