Власти Сирии работают над привлечением инвестиций для восстановления Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 4 янв — РИА Новости. Власти Сирии изучают возможности привлечения инвестиций для реконструкции Алеппо, возвращенного ранее под полный контроль государства, сообщил агентству Sputnik министр туризма САР Башар аль-Язиджи.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении города Алеппо от боевиков вооруженных группировок.

"Мы изучаем подробно необходимые послабления ради взаимной выгоды (в инвестициях — ред.). Условия будут учитывать интересы города и его жителей, прежде всего", — сказал министр, прибывший осмотреть Алеппо в составе правительственной делегации.

Он отметил, что власти хотят сотрудничать с инвесторами, понимающими особенности Алеппо, и готовы создать для них специальные условия.

Аль-Язиджи добавил, что эксперты продолжают оценку разрушений в исторической части города и в ближайшее время создадут рабочую группу, чтобы составить план реконструкции. Разрушение исторических сооружений министр назвал "большой потерей".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Алеппо: во что война превратила город-сказку Сирии >>