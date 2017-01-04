Оппозиция Сирии обязалась сформировать делегацию для переговоров в Астане

ДАМАСК, 4 янв — РИА Новости. Оппозиция Сирии обязуется сформировать делегацию для переговоров с сирийскими властями в Астане к 16 января 2017 года, сами переговоры должны начаться 23 января, говорится в тексте соглашения по подготовке такой встречи.

"Оппозиция обязуется сформировать делегацию для проведения специальных переговоров, нацеленных на всеобъемлющее политическое решение сирийского кризиса, к 16 января 2017 года при участии гарантов", — говорится в тексте соглашения, копия которого поступила в распоряжение агентства Sputnik

Документ называется "Соглашение по формированию делегации для начала спецпереговоров по всеобъемлющему политическому решению сирийского кризиса мирным путем".

Как отмечается в документе, сами переговоры между представителями оппозиционных сил и властей Сирии стартуют в Астане 23 января и будут проходить при участии представителей ООН.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил ранее в среду, что Анкара совместно с Москвой прорабатывает меры против нарушителей режима прекращения огня в Сирии. Он также анонсировал, что российские эксперты 9-10 января посетят Турцию для обсуждения предстоящих в Астане межсирийских переговоров.

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