Турция выступает против участия курдов в переговорах по Сирии в Астане

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против участия сирийских курдов из партии "Демократический союз" (PYD) в планируемых переговорах по Сирии в Астане.

Он также заявил, что "Турция довела до сведения России" свою позицию по этому вопросу, передает агентство Anadolu.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, эта площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Глава МИД Турции ранее в среду заявил, что переговоры в Астане по урегулированию в Сирии пройдут 23 января.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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