Глава МИД Турции предупредил об угрозах для переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что планируемые в Астане переговоры могут оказаться под угрозой из-за нарушений режима прекращения огня в Сирии, сообщает в среду агентство Anadolu.

Ранее в среду Чавушоглу заявил, что переговоры в Астане по урегулированию в Сирии запланированы на 23 января.

"В Сирии фиксируются факты нарушения договоренностей о перемирии. За этими нарушениями стоят боевики "Хезболлы", шиитские группировки и силы режима (президента) Башара Асада", — приводит агентство Anadolu заявление главы МИД Турции.

Официальный аккаунт турецкого агентства в Twitter цитирует слова министра, который заявил, что "переговоры в Астане будут провалены", если нарушения не прекратятся.

© РИА Новости. Алексей Никольский Перейти в фотобанк Телеканал LCI объяснил, что заставило Турцию стать союзником России в Сирии В соответствии с Единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса в Сирии с 30 декабря введен режим прекращения боевых действий, к которому присоединились вооруженные формирования оппозиции: "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("одна прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам".

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Командование сирийской армии ранее подтвердило, что правительственные войска Сирии прекратили боевые действия на территории страны с 30 декабря.

Российские и турецкие представители в комиссии по Сирии представили 3 января данные о количестве нарушений перемирия в Сирии за сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: Хама — восемь, Алеппо — семь, Латакия — семь, Дамаск — пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Алеппо — семь, Дамаск — шесть, Идлиб — два, Хомс — два, Деръа — одно.

По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

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