В Турции заявили о совместной борьбе с РФ против нарушений перемирия в САР

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду заявил, что Анкара работает с Москвой над выработкой мер против нарушителей режима прекращения огня в Сирии, сообщило агентство Рейтер.
На прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что режим прекращения огня в Сирии вступает в силу с 00.00 30 декабря. Командование сирийской армии затем подтвердило, что правительственные войска Сирии прекратили боевые действия на территории страны с этой даты.
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Шойгу также сообщил, что между Россией и Турцией, как гарантами соглашений, будет создана "горячая линия", по которой стороны смогут обсуждать ход перемирия.
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