В Турции заявили о совместной борьбе с РФ против нарушений перемирия в САР

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду заявил, что Анкара работает с Москвой над выработкой мер против нарушителей режима прекращения огня в Сирии, сообщило агентство Рейтер.

Подробности этой работы в сообщении не приводятся.

На прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что режим прекращения огня в Сирии вступает в силу с 00.00 30 декабря. Командование сирийской армии затем подтвердило, что правительственные войска Сирии прекратили боевые действия на территории страны с этой даты.

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По словам Шойгу, со стороны вооруженной оппозиции соглашение подписали семь группировок общей численностью 62 тысячи человек. Это "ядро и основные силы вооруженной сирийской оппозиции", отметил министр обороны. При этом те группы, которые данный документ не подписали, "переходят в разряд террористических", против них будут действовать также, как против запрещенных в РФ ИГ и "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшей "Джебхат ан-Нусры").

Шойгу также сообщил, что между Россией и Турцией, как гарантами соглашений, будет создана "горячая линия", по которой стороны смогут обсуждать ход перемирия.

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